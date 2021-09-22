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"Пермский стрелок" показывал оружие подруге и обсуждал с ней нападение на вузы

Происшествия

По словам лучшей подруги Тимура Бекмансурова, ранее он показывал ей оружие, патроны и нож. Также подозреваемый в организации стрельбы на территории ПГНИУ неоднократно поднимал тему нападений на вузы. Об этом она сообщила во время допроса.

"Пермский стрелок" показывал оружие подруге и обсуждал с ней нападение на вузы

Подруга "пермского стрелка" рассказала, что два-три года назад он стал увлекаться военными действиями. Бекмансурову нравилось оружие. Парень мечтал получить лицензию, однако никогда не мог ответить, зачем всё это ему нужно.

Девушка была в гостях у Бекмансурова 9 сентября 2021 года. В этот день юноша решил показать ей своё ружьё, которое достал из железного ящика. Также парень продемонстрировал нож длиной 10-15 сантиметров, жилетку с карманами для хранения патронов, поясную сумку и металлическую каску.

"Ранее он ездил на стрельбища, поэтому я подумала, что патроны ему нужны для тренировок", — приводит слова девушки телеграм-канал SHOT.

Она отметила, что Бекмансурова увлекала тема нападений на учебные заведения. При этом парень говорил нейтрально и не осуждал преступников.

О стрельбе в ПГНИУ подруга подозреваемого узнала от своих одногруппников. Вспомнив, что там учится её друг, она начала звонить и писать ему, но никто не отвечал.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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