Стало известно, кто мог устроить смертельную стрельбу в Пермском университете

В администрации Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) раскрыли подробности стрельбы на территории учебного заведения.

По данным пресс-службы вуза, неизвестный юноша проник в кампус около 11:00 часов по местному времени. При себе у него было травматическое оружие. Злоумышленник открыл стрельбу, находясь на улице, а позже забаррикадировался в здании. Все экстренные службы Перми привели в готовность, сейчас они работают на месте происшествия.

Преподавателей и студентов настоятельно попросили оставаться в аудиториях, при возможности закрыть двери на ключ и сохранять спокойствие.

Телеграм-канал 112 передаёт, что стрельбу мог начать 18-летний Тимур Бекмансуров. Сейчас СМИ пишут о том, что у него в руках было не травматическое ружьё, а пневматика.

Примерно через 20 минут после ЧП полицейские задержали подозреваемого.

Началась эвакуация студентов и преподавателей из корпуса, все занятия отменены. Количество погибших и пострадавших уточняется.

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