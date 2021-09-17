В Новосибирске женщина пришла голосовать и умерла

В пресс-службе правительства Новосибирской области подтвердили, что на избирательном пункте одного из районов города сегодня умерла женщина. Согласно информации, она пожаловалась, что ей стало плохо, а потом упала. Дежурный фельдшер пытался оказать пострадавшей первую помощь. Сотрудники пункта вызвали "скорую".

"Бригада прибыла на место, констатировала остановку сердечной деятельности, в течение 30 минут проводила необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, реанимировать женщину не удалось", — цитирует пресс-службу новосибирского областного правительства Тайга.инфо.

Издание отмечает, что произошло в УИК 1696 Кировского района. Подробности происшествия и возраст избирательницы пока не сообщают.

Напомним, сегодня стартовали выборы в Госдуму РФ. Проголосовать за кандидатов в депутаты жители России смогут в течение трёх дней.

Как ранее писала Pravda. Ru, в семи регионах задержали несколько человек за публичные призывы к массовым беспорядкам в дни голосования. Теперь им грозит уголовное преследование.

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