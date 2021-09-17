"Поехали": выборы в России начались: уже голосуют Дальний Восток и Сибирь

Россияне на Дальнем Востоке и в Сибири начали приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах, которые в этот раз продлятся три дня.

Парламентские и местные выборы в крупнейшей стране мира, распределённой по 11 часовым поясам, стартовали сегодня, 17 сентября:

пока москвичи еще только собирались ложиться спать, жители Чукотки и Камчатки уже готовились отдать свои голоса.

Старт самым длительным выборам в прямом эфире дала глава ЦИК Элла Памфилова, по-гагарински объявив: “Поехали!”

Напомним, что избиратели смогут проголосовать до воскресенья, 19 сентября, включительно.

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