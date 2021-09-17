Россияне на Дальнем Востоке и в Сибири начали приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах, которые в этот раз продлятся три дня.
Парламентские и местные выборы в крупнейшей стране мира, распределённой по 11 часовым поясам, стартовали сегодня, 17 сентября:
Старт самым длительным выборам в прямом эфире дала глава ЦИК Элла Памфилова, по-гагарински объявив: “Поехали!”
Напомним, что избиратели смогут проголосовать до воскресенья, 19 сентября, включительно.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".