Жители семи регионов России задержаны за призывы к беспорядкам в дни выборов

В семи регионах России произведены задержания местных жителей за публичные призывы к массовым беспорядкам в дни проведения голосования. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным центрального аппарата СК, подозреваемые осуществляли призыв к массовым беспорядкам через каналы в соцсети Telegram.

На сегодняшний день пойманы одиннадцать человек из семи субъектов страны, в том числе создатель телеграм-канала "Что делать" Дмитрий Чебанов.

"В ближайшее время всем фигурантам уголовного дела о склонении к беспорядкам будут предъявлены обвинения. Кроме того, следствие ходатайствует о заключении подозреваемых в следственный изолятор", — говорится в сообщении.

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