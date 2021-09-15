В ФСБ назвали "Меджлис"* основным проводником украинского реваншизма

С весны 2016 года в Крыму предотвращено 53 антироссийские акции с участием "Меджлиса крымско-татарского народа "*, сообщили в ФСБ РФ.

"Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым является Меджлис* крымско-татарского народа", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В ФСБ сообщили о систематических попытках запрещённой в РФ организации провоцировать межнациональные и религиозные конфликты с помощью экстремистских акций, срывов избирательных кампаний и массовых беспорядков.

Согласно сведениям Федеральной службы безопасности, с апреля 2016 года 32 сторонника "Меджлиса"* осуждены по различным статьям УК РФ, 50 — привлечены к уголовной ответственности, 306 — к административной.

Как отмечают в ФСБ, несмотря на экстремистский и общеуголовный характер деятельности представителей "Меджлиса"*, зарубежные СМИ расценивают её пресечение как "целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымско-татарского народа и его геноцид".

* «Меджлис» - экстремистская организация, запрещённая в РФ

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