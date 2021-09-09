В суд поступило дело о многолетнем изнасиловании саратовцем своей дочери

В Саратове правоохранители завершили расследование по делу 45-летнего мужчины. По предварительным данным, он три года насиловал девятилетнюю дочь.

По словам обвинения, с 2006 года по 2009 год предположительный преступник вступал в половые акты с девочкой, а также проявлял к ней жестокость. Сейчас девушке 24 года. Она всё рассказала следователям.

"Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства совершённых обвиняемым деяний. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе по региону журналистам издания "Репортёр 64".

Сейчас мужчина находится под стражей. Дело передано в суд.

Напомним, что год назад в Рыбинске Ярославской области мужчина изнасиловал и убил двух девочек, дочерей своей сожительницы, приехавшей к нему из Омска. Ранее он отбывал срок в тюрьме, однако после выхода на свободу за преступником не установили наблюдение. Сотрудники прокуратуры начали проверку этого дела.

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