Мама рыбинского маньяка-педофила работает воспитателем

Мама рыбинского маньяка Виталия Молчанова, который почти год назад изнасиловал и убил двух девочек, рассказала о его жизни и своей работе воспитательницей в детском саду.

Детство

Мама насильника сообщила, что у него было счастливое детство. Он жил в полной семье вместе с младшей сестрой. Также Виталий ухаживал за любимой собакой. По словам женщины, животных в доме было очень много.

Также она заявила, что в семье всегда проблемы решали мирно, с помощью диалога.

За убийцей не наблюдали

Мама Виталия сообщила, что он страдал от алкоголизма. Первый раз мужчина расправился с ребёнком во время пьяного бреда. После тюремного срока Виталий познакомился с Валентиной и двумя её дочками. Мама предупреждала влюблённую, что сын может быть опасен.

Виталия должны были поставить на учёт. Сотрудники прокуратуры начали проверку обстоятельств, по которым правоохранители не выполнили это требование.

15 сентября Виталий, с которым жила Валентина, изнасиловал и убил её детей. Им было девять и одиннадцать лет.

"Дети — это вся моя жизнь"

Женщина заявила, что когда сын стал совершеннолетним, она потеряла его. Поэтому опасения родителей, которые приводят к ней своих детей, лишены смысла.

"Дети — это вся моя жизнь. Я работаю с удовольствием, без всякого напряжения. У меня нет никакого выгорания. Я выхожу сюда и радуюсь. Я стараюсь сделать всё для детей", — объяснила мама Виталия в интервью 76.RU.

Напомним, что сегодня арестовали убийцу и насильника двух девочек из Киселёвска. Мужчина признал вину.

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