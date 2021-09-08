Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин направил родным и близким министра Евгения Зиничева телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу гибели главы МЧС.

По словам Пескова, президент огорчен случившимся, поскольку они с Зиничевым давно знали друг друга и много работали вместе.

Утром 8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев сорвался с обрыва в Норильске при съемке учебного фильма. Он пытался спасти поскользнувшегося оператора, но сам сорвался вниз. Сотрудник съемочной группы также погиб.

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