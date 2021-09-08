Прокуратура Свердловской области инициировала проверку по сообщению о недопуске ребенка с ДЦП со специальным крестом на борт самолета, сообщает надзорное ведомство.
"В ходе надзорных мероприятия будут проверены данные, размещенные в СМИ, о недопуске на борт воздушного судна жительницы областной столицы со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием", — сказано в сообщении.
Ранее интернет-портал Е1. ru сообщал, что сотрудница авиакомпании "Уральские авиалинии" запретила женщине с 9-летним ребенком, страдающим тяжелой формой ДЦП, взойти на борт самолета со спецкреслом.
В областной прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований в отношении виновного лица будут приняты меры прокурорского реагирования.
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