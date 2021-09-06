После обыска у Хованского пропали 600 тысяч рублей

Девушка арестованного блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова сообщила, что после обыска из квартиры, в которой жил её парень, пропали 600 тысяч рублей.

По словам Нелюбовой, правоохранители забрали 600 тысяч рублей, фотографии и её компьютер, который не имеет отношения к делу. Она отметила, что подала жалобы в МВД, прокуратуру и Федеральную службу безопасности.

В беседе с РБК девушка рассказала, что её вызвали в отдел "Э" для дачи объяснений. Там она общалась с тем оперативником, который присутствовал при обыске. Нелюбова сообщила, что во время разговора правоохранители пытались её выставить "сумасшедшей или наркоманкой".

Девушка боится, что полицейские могут подкинуть ей или Юрию Хованскому наркотики.

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