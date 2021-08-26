Пинала дедушку ногами: в Подмосковье арестована санитарка элитного пансионата

Сегодня суд арестовал санитарку элитного пансионата "Олимпия хаус" в Подмосковном Реутове Елену Саленко. По мнению следствия, 54-летняя женщина многократно избивала пожилых людей — постояльцев пансионата. А также жестоко обращалась с пенсионерами.

Недавно в сеть попало видео с кадрами избиения сотрудницей элитного подмосковного пансионата пожилого человека. Женщина пинала мужчину в бок ногами, била тряпкой по лицу, в то время как дедушка лежал на полу. Видео сняли неравнодушные коллеги санитарки.

Как уточняют следователи, санитарка хотела сбежать, полиция задержала её на вокзале.

После ареста санитарка признала свою вину и "покаялась" на допросе, однако ей грозит наказание по двум статьям: побои и жестокое обращение.

В частном пансионате "Олимпия хаус" следователи выяснили, что жестокое обращение выражается не только в побоях. Постояльцы рассказали, что за ними не ухаживают, не меняют постельное бельё, а некоторые и вовсе вынуждены спать на полу. Директор же пансионата утверждал, что жалоб не получал. Теперь по всем фактам прокуратура проводит расследование.

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