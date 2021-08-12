Женщина скончалась в реанимации после взрыва автобуса в Воронеже

Департамент здравоохранения Воронежа сообщил о погибшей в результате взрыва автобуса на остановке. 35-летней женщине оторвало ноги.

Пострадавшая была доставлена в реанимацию местной больницы, но врачам не удалось её спасти.

Общее число жертв трагедии достигло 16 человек.

Взрыв автобуса в Воронеже произошёл вечером 12 августа. Первым появилось сообщение о взрыве газовых баллонов, но транспортное средство было дизельным.

Взрыв произошёл изнутри автобуса. Версию о теракте власти не рассматривают.