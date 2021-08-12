Департамент здравоохранения Воронежа сообщил о погибшей в результате взрыва автобуса на остановке. 35-летней женщине оторвало ноги.
Пострадавшая была доставлена в реанимацию местной больницы, но врачам не удалось её спасти.
Общее число жертв трагедии достигло 16 человек.
Взрыв автобуса в Воронеже произошёл вечером 12 августа. Первым появилось сообщение о взрыве газовых баллонов, но транспортное средство было дизельным.
Взрыв произошёл изнутри автобуса. Версию о теракте власти не рассматривают.
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