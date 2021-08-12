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Жителей Воронежа будут просить сообщать о посторонних предметах в транспорте

Происшествия

После ЧП с автобусом с 13 августа водителей маршруток обяжут просить пассажиров обязательно сообщать о нахождении в салоне посторонних предметов.

Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что сегодня в Воронеже взорвался автобус. В результате взрыва пострадало 14 человек.

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Автор: Снежана Шахова
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