Жителей Воронежа будут просить сообщать о посторонних предметах в транспорте

После ЧП с автобусом с 13 августа водителей маршруток обяжут просить пассажиров обязательно сообщать о нахождении в салоне посторонних предметов.

Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что сегодня в Воронеже взорвался автобус. В результате взрыва пострадало 14 человек.