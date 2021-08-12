После ЧП с автобусом с 13 августа водителей маршруток обяжут просить пассажиров обязательно сообщать о нахождении в салоне посторонних предметов.
Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает РИА Новости.
Напомним, что сегодня в Воронеже взорвался автобус. В результате взрыва пострадало 14 человек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл прямую линию в Симферополе.