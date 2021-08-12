В Воронеже взорвался пассажирский автобус ПАЗ.
Очевидцы происшествия сняли взрыв на видео и опубликовали в Telegram-канале "На видео видно". Автобус почти полностью разрушен.
В результате взрыва пострадали 12 человек. Одной женщине оторвало ногу, сообщает Telegram-канал Baza. RT сообщает о шести пострадавших.
Водитель сообщил сотрудникам МЧС, что в автобусе не было газовых баллонов. Транспортное средство работало на дизельном топливе.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ.
Как сообщает "Интерфакс" о ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона, взрыв произошёл из-за неисправности газового оборудования.
"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", — сообщил источник.
Он отметил, что оборудование было установлено кустарным способом.
Представитель перевозчика сообщил в интервью РИА "Новости" о том, что взрыв прогремел на остановке. Также он отметил, что у них все автобусы работают на дизельном топливе.
Вице-губернатор региона подчеркнул, что версия теракта не рассматривается.
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