В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В Воронеже взорвался пассажирский автобус ПАЗ.

Первые кадры взрыва маршрутки в Воронеже

Очевидцы происшествия сняли взрыв на видео и опубликовали в Telegram-канале "На видео видно". Автобус почти полностью разрушен.

В результате взрыва пострадали 12 человек. Одной женщине оторвало ногу, сообщает Telegram-канал Baza. RT сообщает о шести пострадавших.

Водитель сообщил сотрудникам МЧС, что в автобусе не было газовых баллонов. Транспортное средство работало на дизельном топливе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ.

Две версии взрыва

Как сообщает "Интерфакс" о ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона, взрыв произошёл из-за неисправности газового оборудования.

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", — сообщил источник.

Он отметил, что оборудование было установлено кустарным способом.

Представитель перевозчика сообщил в интервью РИА "Новости" о том, что взрыв прогремел на остановке. Также он отметил, что у них все автобусы работают на дизельном топливе.

Вице-губернатор региона подчеркнул, что версия теракта не рассматривается.