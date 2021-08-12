Число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже выросло до 14 человек

В результате взрыва автобуса в Воронеже пострадало 14 человек, заявил в интервью "Интерфаксу" замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Предполагается, что взрыв произошёл из-за неисправности одного из газовых баллонов, установленных на крыше.

"Произошла утечка и прогремел взрыв", — пояснил источник в службах транспортного надзора региона.

На месте ЧП работают специалисты профильных ведомств. Рассматривается несколько версий взрыва.

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