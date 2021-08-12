СК переквалифицировал дело о разливе нефти в Новороссийске на тяжкое

Следственный комитет ужесточил квалификацию уголовного дела по разливу нефтепродуктов под Новороссийском: теперь это не просто загрязнение, а загрязнение, которое нанесло значительный вред окружающей среде.

Правоохранители будут рассматривать дело по части 2 статьи 252 УК РФ "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде".

По данным следствия, 7 августа на морском терминале консорциума в Южной Озереевке произошел разлив нефти в Черное море во время операции погрузки греческого танкера Minerva Symphony.

Криминалисты осматривают загрязненные территории. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в консорциуме.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, утечка нефти не представляет угрозы для туристов, отдыхающих на побережье Черного моря. Он облетел на вертолете акваторию и не заметил нефтяных пятен и следов утечки нефтепродуктов.

"Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет", — сказал Кондратьев.

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