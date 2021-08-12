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Разлив нефти у побережья Черного моря: что известно об инциденте

Наука » Экология

В России расследуется уголовное дело в связи с разливом нефти, произошедшим 7 августа под Новороссийском - одним из главных портов Черного моря.

Напомним, что разлив произошел во время операции погрузки греческого танкера Minerva Symphony с терминала Консорциума Каспийского нефтепровода (КПК) в Южной Озереевке.

Первоначально КПК сообщал, что площадь разлива составляет около 200 квадратных метров, но спутниковые снимки, полученные Институтом космических исследований РАН, показали, что разлив в несколько раз больше и охватывает почти 80 квадратных километров.

Разлив нефти под Новороссийском (Россия). 7 августа 2021 г. Институт космических исследований РАН
Разлив нефти под Новороссийском. 07.08.21 г. Институт космических исследований РАН

В связи с этим вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Федеральной службе по надзору за природными ресурсами оценить реальные масштабы разлива.

Точный экологический ущерб, нанесенный разливом, до сих пор неясен, но устранение последствий в настоящее время затруднено штормом над Черным морем, и, по оценкам экспертов, операции по очистке могут затянуться на срок до двух недель.

Что известно о ЧП

Авария произошла, когда Minerva Symphony загружала нефть через устройство дистанционной зарядки, в шести километрах от берега.

По данным КПК, утечка произошла при разрушении внутренней полости гидравлического компенсатора зарядного устройства.

В 22: 42 7 августа (по мск) консорциум сообщил о локализации разлива:

 "По состоянию на утро 8 августа ситуация нормализовалась и не представляет угрозы для местного населения, флоры и фауны Черного моря", - заверили в КПК.

Со своей стороны, в компании Minerva Marine, которая владеет Minerva Symphony, уточнили ТАСС , что не танкер стал причиной разлива. Это косвенно подтверждается тем, что российские власти разрешили судну выйти из терминала и отправиться в пункт назначения.

Чтобы локализовать последствия утечки нефти, КПК организовал спасательную группу в составе 17 судов, установил заграждения и активировал четыре системы сбора нефти и резервуары для сбора сырой нефти.

Для расследования инцидента была создана специальная комиссия.

Говорят, что разлив неопасен

В Роспотребнадзоре сообщили, что морская вода в рекреационных зонах вблизи места разлива "соответствует гигиеническим нормам", а содержание нефтепродуктов, присутствующих в анализируемых пробах воды, не превышает предельно допустимой концентрации.

Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко отметил, что специалисты не обнаружили загрязнения на пляжах.

"Метеорологические отчеты предвидят циклон, что нас устраивает, поскольку черный прилив углубится в море. Вреда туристам и прибрежным экосистемам не ожидается", - сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь Института океанологии РАН Юлия Кононова....

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Разлив нефти под Новороссийском: масляные пятна в Черном море у Абрау-Дюрсо и Анапы
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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