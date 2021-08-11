Депутат из Марий Эл: слова о "божественности власти" исказили оппозиционеры

Депутат госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов прокомментировал скандал со своим участием, который вспыхнул после того, как на выступлении перед ветеранами труда он сказал, что россияне должны кланяться перед властью, потому что она от бога.

Кожанов назвал опубликованный многими СМИ видеоролик "нарезкой вырванных из контекста высказываний". Он отметил, что у него "доверительный разговор в узком кругу".

"Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли. Только вряд ли автор записи предоставит оригинал, не для того снималось", — написал Кожанов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что в Марий Эл и за ее пределами все знают, как он относится к власти, и процитировал Конституцию: "носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ".

Парламентарий добавил, что оппозиционные партии могут предложить только скандалы, и распространившаяся в СМИ видеозапись является подтверждением того, что "оппоненты пытаются посеять раздор среди нас".

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