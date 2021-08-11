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"Власть — она от бога": депутат призвал россиян кланяться перед начальством

Происшествия

Депутат государственного собрания республики Марий Эл Владимир Кожанов считает, что россияне должны кланяться перед начальством. Заявление прозвучало на встрече с ветеранами труда в поселке Сенур.

"Власть — она от бога": депутат призвал россиян кланяться перед начальством

"Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от бога — как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать", — цитирует слова народного избранника РЕН ТВ.

Когда Кожанов был главой Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии, то обматерил местного жителя, который пришел к нему на прием. Посетитель попросить построить дорогу до его деревни. Чиновник ответил, что этот участок будет построен в последнюю очередь и нецензурно обругал селянина.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что нужно ужесточить наказание чиновников за хамское отношение к гражданам.

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Депутат Единой России из Марий Эл Владимир Кожанов
Автор: Игорь Рябов
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