Двоих бывших чиновников правительства Северной Осетии задержали по «уголовке»

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева и экс-министра министра туризма республики Алана Диамбекова.

По информации СКР, бывшие чиновники задержаны по делу о растрате средств республиканского бюджета в особо крупном размере. Расследованием этого дела в настоящее время занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

Сообщается, что по подозрению в причастности к преступлению задержана также гендиректор ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева.

Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства фигурантов дела. О подробностях преступления, в котором подозреваются задержанные, не сообщается.

Напомним, Сергей Такоев занимал пост председателя правительства Северной Осетии с мая 2012 года по июнь 2015 года. Алан Диамбеков ушел в отставку с должности министра туризма, предпринимательства и инвестиционного развития республики также в июне 2015 года.

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