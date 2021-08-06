Девять машин попали в ДТП в Ростовской области. Погибли не менее трех человек

Смертельное ДТП с участием автомобилей произошло на трассе "Дон" в Аксайском районе Ростовской области 6 августа.

По информации отдела пропаганды ГИБДД региона, авария случилась в 11.10 на 1070-м километре федеральной трассы М-4. Там столкнулись два большегруза и семь легковых автомобилей.

Согласно предварительным данным ГИБДД, в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

В региональном управлении МЧС сообщили о трех погибших в аварии, двое из которых — дети.

По оперативной информации правоохранителей, в ДТП пострадали пять человек. При этом в МЧС "Интерфаксу" рассказали о семи пострадавших, четверым из которых потребовалась госпитализация.

Сообщается, что в ликвидации последствий аварии участвовали 13 спасателей, которые деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей, было задействовано три машины МЧС.

В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются организацией безопасного движения транспорта в районе места происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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