В Ростовской области правоохранители выясняют обстоятельства случившейся под Таганрогом аварии, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал.
Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел на территории Неклиновского района вечером 3 августа.
Согласно предварительным данным, около 20.00 автомобиль "Лада Калина" под управлением мужчины 1941 года рождения, который решил опередить попутный транспорт и поехал по правой обочине дороги, сбил женщину 1973 года рождения, оказавшуюся на его пути возле одного из домов в селе Новобессергеневка.
Затем машина пенсионера "догнала" автомобиль Mercedes, который двигался в попутном направлении. После столкновения с ним "Калина" перевернулась.
Сообщается, что сбитая "Ладой" женщина погибла. Водитель опрокинувшейся "Калины" получил травмы.
По словам родственников пострадавшего, ранее пенсионер перенес два инсульта.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку в связи инцидентом в Новобессергеневке.
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