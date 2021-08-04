80-летний водитель после двух инсультов устроил смертельное ДТП под Таганрогом

В Ростовской области правоохранители выясняют обстоятельства случившейся под Таганрогом аварии, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел на территории Неклиновского района вечером 3 августа.

Согласно предварительным данным, около 20.00 автомобиль "Лада Калина" под управлением мужчины 1941 года рождения, который решил опередить попутный транспорт и поехал по правой обочине дороги, сбил женщину 1973 года рождения, оказавшуюся на его пути возле одного из домов в селе Новобессергеневка.

Затем машина пенсионера "догнала" автомобиль Mercedes, который двигался в попутном направлении. После столкновения с ним "Калина" перевернулась.

Сообщается, что сбитая "Ладой" женщина погибла. Водитель опрокинувшейся "Калины" получил травмы.

По словам родственников пострадавшего, ранее пенсионер перенес два инсульта.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку в связи инцидентом в Новобессергеневке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.