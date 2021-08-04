Мошенники выманили у 92-летнего жителя Подмосковья более 10 млн рублей

92-летний житель подмосковного Подольска стал жертвой мошенников.

По информации МВД РФ, преступники выманили у потерпевшего более 10 млн рублей.

Как выяснили правоохранители, пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил жителю Подольска, что злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета. Звонивший убедил пенсионера передать эти средства в службу безопасности банка.

В соответствии с полученными по телефону указаниями потерпевший дважды снял деньги в банке и отдал их ожидавшим его в заранее оговоренных местах незнакомцам, которые назвали некое кодовое слово. Таким образом пенсионер отдал свои сбережения мошенникам.

В управлении МВД по Подольску завели уголовное дело по статье "Мошенничество" в связи с произошедшим. По подозрению в причастности к преступлению полицейские задержали в Санкт-Петербурге 28-летнего молодого человека, приехавшего из Новосибирской области. Установлено, что он был одним из курьеров, забиравших деньги у жителя Подольска. По словам задержанного, он выполнял инструкции, полученные от неизвестного через интернет-мессенджер. Следуя им, он взял себе часть суммы, которую забрал у пенсионера, а остальное якобы оставил у служебного входа одного из ТЦ Москвы.

Полицейские изъяли часть незаконно полученных подозреваемым денег. Молодой человек заключен под стражу. Правоохранители устанавливают личности остальных участников преступления.

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