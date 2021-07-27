Житель Дона взял в кредит более 1 млн рублей и перевёл эти деньги мошенникам

В Ростовской области мошенники убедили мужчину набрать кредитов более чем на миллион рублей и выманили у него эти деньги.

По информации регионального управления МВД, 32-летнему жителю Семикаракорского района позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из банков.

Звонивший заявил мужчине, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, и попросил поучаствовать в реализации плана, который позволит установить личности преступников. Якобы с этой целью жителю Ростовской области было предложено самому взять несколько кредитов и перевести полученные деньги на некие безопасные счета.

После этого мужчине позвонили с 65 разных номеров якобы сотрудники банков и других ведомственных организаций, которые убедили его, что он поступит правильно, если примет участие в осуществлении предложенного плана и поможет с поимкой мошенников.

Потерпевший взял несколько кредитов на общую сумму более 1 млн рублей и перевел эти деньги на 13 указанных злоумышленниками абонентских номеров.

В настоящее время по факту произошедшего с жителем Семикаракорского района возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранителям предстоит установить личности злоумышленников, причастных к совершению этого преступления.

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