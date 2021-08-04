В Ростовской области на девочку опрокинули таз с горящим бензином. Ребенок погиб

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки, скончавшейся от обширных ожогов.

Как выяснили сотрудники регионального СУ СКР, ребенок получил ожоги во дворе своего дома в городе Шахты в июне 2021 года.

Установлено, что в стоящем на подворье гараже загорелся таз с отработанным бензином. Отец девочки попытался вынести емкость с горящим топливом на улицу, но у выхода из гаража столкнулся с дочерью.

При этом таз с бензином опрокинулся на ребенка. Девочку с ожогами доставили в одно из медучреждений Шахт, откуда ее отправили в детскую больницу Ростова-на-Дону. Однако там медикам не удалось спасти ребенка, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

В настоящее время по факту гибели девочки областным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье (причинение смерти по неосторожности).

Ранее дело по аналогичной статье завели в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в Неклиновском районе Ростовской области. Ночью 22 июля у ребенка, который гостил у дедушки с бабушкой в селе Натальевка, заболела голова, его стало тошнить. После этого ребенок по неизвестной причине впал в кому.

Когда родственники доставили мальчика в больницу, он уже впал в кому. Врачам не смогли спасти ребенка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства смерти ребенка.

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