В Ростовской области следователи выяснят причины внезапной комы и смерти ребенка

Обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика выясняют следователи в Неклиновском районе Ростовской области.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошел 22 июля в одном из домов села Натальевка.

Там у мальчика, который гостил у дедушки с бабушкой, ночью резко заболела голова и появилась тошнота. После этого ребенок по неизвестной причине впал в кому.

Родные доставили мальчика в больницу. Однако врачам не удалось спасти ребенка, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Причины смерти ребенка планируется установить по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время райотдел следственного управления СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" связи с происшествием в Натальевке.

В начале июля 2021 года дело по аналогичной статье УК завели в связи со смертью мальчика в больнице города Красный Сулин Ростовской области. Ребенка 2019 года рождения доставили в местную ЦРБ с кровотечением 30 июня. Там состояние мальчика ухудшилось, его перевели в реанимацию, где он умер.

Для выяснения причины гибели ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следователи изъяли в больнице относящуюся к произошедшему документацию.

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