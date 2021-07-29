В Петербурге объяснили смерти полностью привитых пациентов от коронавируса

Данные о том, что в Санкт-Петербурге умерли сразу несколько пациентов, которых успели полностью привить от коронавируса, — правда. Однако стоит помнить: если человек привит, шанс смерти уменьшается более чем в 20 раз. А также знать ещё одну важную деталь.

Как сообщил на пресс-конференции ТАСС председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, речь идёт о пациентах с выявленными патологиями и заболеваниями, которые оказали влияние на течение болезни.

"Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочими. При отсутствии факторов риска риск заболеть и госпитализироваться [после вакцинации] снижается более чем в 20 раз, риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину", — отметил Лисовец.

Напомним, что ранее в этом месяце Санкт-Петербург поднимался на первое место в РФ по количеству смертей от коронавируса в сутки. Так, 9 июля специалисты зафиксировали 107 смертей.

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