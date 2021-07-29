EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Авиакомпании "Россия" разрешили рейсы до египетских курортов с девятого августа
Актёра Владимира Стеклова поместили в "красную ковидную зону"
Ни угля, ни возможности: Украина "готовится" к отопительному сезону
Орлова уверена, что Шепелев решил вычеркнуть все воспоминания о Фриске
Дама, выгнавшая с площадки детей с аутизмом, попросила прощения
В ДНР продолжается стрельба по населенным пунктам
Вячеслав Володин рассказал о законах, которые заработают в августе
Медведев выругался в прямом эфире из-за провала на Олимпиаде
Ирак добился вывода войск США. Что дальше? - мнение эксперта

В Петербурге объяснили смерти полностью привитых пациентов от коронавируса

Происшествия

Данные о том, что в Санкт-Петербурге умерли сразу несколько пациентов, которых успели полностью привить от коронавируса, — правда. Однако стоит помнить: если человек привит, шанс смерти уменьшается более чем в 20 раз. А также знать ещё одну важную деталь.

В Петербурге объяснили смерти полностью привитых пациентов от коронавируса

Как сообщил на пресс-конференции ТАСС председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, речь идёт о пациентах с выявленными патологиями и заболеваниями, которые оказали влияние на течение болезни.

"Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочими.

При отсутствии факторов риска риск заболеть и госпитализироваться [после вакцинации] снижается более чем в 20 раз, риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину", — отметил Лисовец.

Напомним, что ранее в этом месяце Санкт-Петербург поднимался на первое место в РФ по количеству смертей от коронавируса в сутки. Так, 9 июля специалисты зафиксировали 107 смертей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новые ограничения в Питере.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Лучше новых двух: в Эстонии придумали, кого позвать в президенты
ФСБ сообщила об уничтожении двух сторонников ИГ* в Тюмени
Актёра Владимира Стеклова поместили в "красную ковидную зону"
ЦРУ и "Моссад" против убийств, но не всех неугодных
Ни угля, ни возможности: Украина "готовится" к отопительному сезону
Орлова уверена, что Шепелев решил вычеркнуть все воспоминания о Фриске
В Саратовской области завели уголовное дело из-за гибели пяти человек на пожаре
Дама, выгнавшая с площадки детей с аутизмом, попросила прощения
В ДНР продолжается стрельба по населенным пунктам
Вячеслав Володин рассказал о законах, которые заработают в августе
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников