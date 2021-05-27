130 пассажиров затонувшей в Нигерии лодки пропали без вести

По меньшей мере один человек погиб и более 130 до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как переполненная лодка перевернулась в северо-западном нигерийском штате Кебби.

Об этом сообщают местные власти.

Судно, направлявшееся в город Вара в Кебби, затонуло в реке Нигер в среду, в 10 утра по местному времени.

По словам местного административного чиновника Абдуллахи Бухари Вара, "22 выживших пассажира и одно тело были извлечены из воды спасателями".

Всего на борту было около 200 пассажиров, хотя лодка рассчитана на 80 человек.

Все они возвращались домой с золотого прииска.

Вара сказал, что "деревянное судно также перевозило груз — включая 160 мешков песка".

Предварительная версия аварии — столкновение "с каким-то предметом в воде".

По данным местных СМИ, подобные потопления из-за переполненных лодок или столкновений со стволами деревьев в Кебби происходят нередко. И всегда есть погибшие.