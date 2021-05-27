По меньшей мере один человек погиб и более 130 до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как переполненная лодка перевернулась в северо-западном нигерийском штате Кебби.
Об этом сообщают местные власти.
По словам местного административного чиновника Абдуллахи Бухари Вара, "22 выживших пассажира и одно тело были извлечены из воды спасателями".
Все они возвращались домой с золотого прииска.
Вара сказал, что "деревянное судно также перевозило груз — включая 160 мешков песка".
По данным местных СМИ, подобные потопления из-за переполненных лодок или столкновений со стволами деревьев в Кебби происходят нередко. И всегда есть погибшие.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?