Дочь Даны Борисовой пыталась нанести себе увечья в школьном туалете. 13-летнюю девочку отвезли в психиатрическую больницу.
По словам телеведущей, это не первый случай с дочерью. Борисова заявила, что вся одежда девочки была в крови. Женщина утверждает, что считать это попыткой самоубийства нельзя, а поведение ребёнка является трендом среди сверстников.
"Мне говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд у молодёжи, смотрят аниме бесконечно", — написала Борисова в Instagram.
По информации СМИ, девочка во время опроса полицией отказалась говорить о произошедшем при матери. Наедине ребёнок заявил, что у неё сложные отношения с Борисовой. Якобы в гостях у матери часто бывают мужчины, устраивая поздние посиделки.
Последний случай увечий у дочери Борисовой был зафиксирован всего месяц назад.
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