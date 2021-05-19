Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школьном туалете

Дочь Даны Борисовой пыталась нанести себе увечья в школьном туалете. 13-летнюю девочку отвезли в психиатрическую больницу.

По словам телеведущей, это не первый случай с дочерью. Борисова заявила, что вся одежда девочки была в крови. Женщина утверждает, что считать это попыткой самоубийства нельзя, а поведение ребёнка является трендом среди сверстников.

"Мне говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд у молодёжи, смотрят аниме бесконечно", — написала Борисова в Instagram.

По информации СМИ, девочка во время опроса полицией отказалась говорить о произошедшем при матери. Наедине ребёнок заявил, что у неё сложные отношения с Борисовой. Якобы в гостях у матери часто бывают мужчины, устраивая поздние посиделки.

Последний случай увечий у дочери Борисовой был зафиксирован всего месяц назад.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.