Ядерные реакции на Чернобыльской АЭС и не прекращались

"Эти реакции не прекращались, они постоянно идут", — заявил доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов.

По его словам, это происходит в "самых грязных после аварии" помещениях, прямо под реактором, сообщает RT. Естественно, что находившиеся там радионуклиды никуда не исчезли, они "продолжают там находиться" и на их распад потребуются тысячелетия.

Кузнецов отметил, что эта проблема давно изучена специалистами Курчатовского института. По их оценкам, объём ядерного топлива под реактором составляет порядка 60 тонн (в самом реакторе было 150 тонн). Для того, чтобы остатки не вышли наружу, был сделан первый саркофаг и второй. Также там стоят датчики, которые контролируют процесс.

Ранее журнал Science опубликовал статью учёных, которые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

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