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На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасную активность в реакторе

Мир » Бывший СССР » Украина

Издание Science сообщает о росте числа нейтронов в недоступном помещении Чернобыльской АЭС. Это может свидетельствовать о возобновлении реакции ядерного деления.

На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасную активность в реакторе

Информацию подтвердили украинские учёные, которые не исключили "возможность аварии". Вместе с тем, у Украины есть несколько лет, чтобы понять, как необходимо действовать в сложившейся ситуации, - реакция проходит медленно. Об этом заявили в киевском Институте проблем безопасности АЭС.

Химик Шеффилдского университета Нил Хайят считает, что реактор сейчас поход на "тлеющие угли в мангале". По его мнению, к возникновению нейтронов привело то, что в реактор попадает дождевая вода, несмотря на строительство первого и второго (в 2016 году) "укрытия". Новое сооружение не спасло ситуацию, и поток нейтронов продолжи расти.

Опасность ситуации заключается в том, что в результате высокой температуры в реакторе могут испариться остатки воды, после чего произойдёт взрыв. Учёные считают, что он не будет сильным, но может обрушить конструкции "укрытия" и наполнить реактор радиоактивной пылью.

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Сериал "Чернобыль": правда и ложь
Автор: Артём Пермяков
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