Помощником полиции в борьбе с телефонными мошенниками станет сервис "Антимошенник" стоимостью 45 млн рублей. Он должен заработать в конце текущего года.
Разрабатываемый для МВД модуль будет готов к 25 декабря 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр службы. Контракт с разработчиком был заключён в марте текущего года.
Изначально разработка сервиса оценивалась в 62,9 млн рублей. Впоследствии она снизилась до 44,9 млн рублей.
Модуль "Антимошенник" внедрят в приложение МВД. Он будет оповещать пользователей о том, что им звонят или пишут SMS с номера, с которого ранее совершались противоправные действия. Пользователи смогут заблокировать звонок.
Также в приложении появится "Белый список", в который пользователи смогут добавлять телефонные номера, чтобы отключить блокировку входящего с них вызова, SMS и MMS.
Ранее Сбербанк внедрил в своё приложение "Сбербанк Онлайн" аналогичный сервис, который предупреждает пользователей о звонках мошенников.
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