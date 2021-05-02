Россиян избавят от телефонных мошенников раз и навсегда

Помощником полиции в борьбе с телефонными мошенниками станет сервис "Антимошенник" стоимостью 45 млн рублей. Он должен заработать в конце текущего года.

Разрабатываемый для МВД модуль будет готов к 25 декабря 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр службы. Контракт с разработчиком был заключён в марте текущего года.

Изначально разработка сервиса оценивалась в 62,9 млн рублей. Впоследствии она снизилась до 44,9 млн рублей.

Модуль "Антимошенник" внедрят в приложение МВД. Он будет оповещать пользователей о том, что им звонят или пишут SMS с номера, с которого ранее совершались противоправные действия. Пользователи смогут заблокировать звонок.

Также в приложении появится "Белый список", в который пользователи смогут добавлять телефонные номера, чтобы отключить блокировку входящего с них вызова, SMS и MMS.

Ранее Сбербанк внедрил в своё приложение "Сбербанк Онлайн" аналогичный сервис, который предупреждает пользователей о звонках мошенников.

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