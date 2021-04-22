Сбербанк начал предупреждать о звонках мошенников

В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность включить предупреждение о звонках мошенников. Подключить этот сервис можно в разделе Настройки, выбрав пункт Безопасность.

После подключения сервиса "Проверять входящие звонки" приложение предупредит о возможном мошенничестве, если поступит звонок с номера телефона, который находится в "чёрной" базе Сбербанка.

Как уточнила пресс-служба кредитной организации, ежедневно Сбербанк обрабатывает около 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества и на их основе формирует базу телефонных номеров. Сейчас она содержит более 600 тысяч мошеннических номеров телефонов.

Как заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сегодня сложно найти человека, которому бы ни разу не звонили от имени "службы безопасности банка". Новый сервис кредитной организации поможет клиентам сразу распознать мошенника и не реагировать на его просьбы.

Воспользовавшись случаем, Кузнецов в очередной раз напомнил, что конфиденциальную информацию (номер карты, коды из сообщений, трёхзначный код на оборотной стороне карты) нельзя никому сообщать, даже сотрудникам банков.

"Передавая эти данные другим лицам, вы фактически предоставляете им доступ к своим деньгам: это все равно что дать вору ключ от своей квартиры", — объяснил он.

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