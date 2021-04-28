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Два пьяных бойца ММА устроили драку в поезде

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале полиция задержала двух мужчин, устроивших драку в поезде. Пока взять показания у них не удалось, поскольку они находятся в неадекватном состоянии.

Два пьяных бойца ММА устроили драку в поезде

Согласно данным управления МВД на транспорте по СЗФО, на которые ссылается "Российская газета", мужчины ехали из Москвы. Во время поездки у них произошёл конфликт с одним из пассажиров. После того как поезд прибыл на Московский вокзал, мужчины ударили его по лицу.

Сотрудники транспортной полиции задержали их, но показания пока не могут взять, поскольку мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас задержанные "обитают" в спецпомещении.

Транспортная полиция не раскрывает личность задержанных. Но боец ММА Артём Тарасов в своём аккаунте в "Инстаграм" рассказал, что речь идёт о нём и его друге, бойце ММА Никите Солонине. Тарасов утверждает, что мужчина, на которого они напали, спровоцировал конфликт. Только под постом бойца отписались пассажиры того же поезда, заявив, что Тарасов и Солонин вели себя некрасиво.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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