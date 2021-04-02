Лидера регионального отделения КПРФ в Камчатском крае Валерия Быкова суд признал виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере.
По данным, установленным судом, нарушение закона произошло еще в 2018 году, когда Быков возглавлял ООО "Елизовский карьер", торгующее стройматериалами.
"Путем вымогательства… получили от генерального директора недродобывающего предприятия, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, взятку в виде доли в уставном капитале предприятия в размере 25%, рыночной стоимостью около 4,5 миллиона рублей, и денег в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей", — сообщает следствие РИА "Новости".
Взамен обещалось не проверять работу предприятия. Теперь Быков получил девять лет колонии строгого режима и запрет занимать определенные должности на пять лет.
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