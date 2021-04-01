СК РФ показал зверинец и арсенал "мытищинского стрелка"

Следственный комитет России показал арсенал оружия, обнаруженного в особняке Владимира Барданова, и его личный зоопарк с дикими и экзотическими животными.

Следователи ГСУ СК России по Московской области продолжают делиться видео из частично сгоревшего трёхэтажного коттеджа "мытищинского стрелка". Напомним, 30 марта он забаррикадировался в своём доме в коттеджном посёлке "Новые Вёшки" и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, пришедшим к нему с постановлением суда на обыск по подозрению в незаконном обороте оружия.

Тело "мытищинского стрелка" найдено в его сгоревшем коттедже

На опубликованных ранее видео были продемонстрированы фрагменты интерьеров части особняка, до которой огонь не успел добраться, оружие, найденное в (предположительно) гостевом доме, часть придомовой территории. В новом ролике следователи показали верхнюю сгоревшую часть дома, откуда Барданов стрелял по правоохранителям и где позже было обнаружено его тело, и целый склад оружия и боеприпасов.

"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчёт которых ещё не окончен, а также 1 шашка с залпом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — сообщили в СК.

Крокодилы в террариуме Владимира Барданова

В вольерах и террариумах на территории домовладения были обнаружены два медведя, два крокодила и енот. Следователи намерены уточнить законность их содержания. В случае отсутствия у владельцев необходимой разрешительной документации будет решаться вопрос об изъятии диких животных, уточнили в ведомстве.

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