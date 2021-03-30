В Мытищах спецназ штурмует забаррикадировавшегося стрелка-пенсионера

В коттеджном посёлке "Новые Вешки" в подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в доме с заложниками и открыл стрельбу. Проводится спецоперация.

Инцидент произошёл во вторник, 30 марта. Полицейские пришли с обыском к подозреваемому в причастности к незаконному обороту оружия. Предъявив его жене постановление суда о проведении осмотра жилого помещения, они зашли на участок. В это время мужчина открыл стрельбу из окна дома и бросил две гранаты.

Подозреваемый забаррикадировался в доме с родственниками (трое взрослых, один ребёнок). Позже он выпустил из дома троих человек (в том числе ребёнка), внутри остался один. По информации агентства ТАСС, открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов - Владимир Барданов, 1960 года рождения, генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, разыскиваемый ФССП (Федеральной службой судебных приставов) за налоговые долги на сумму 148 тысяч рублей, предположительно, ранее судимый.

"Мытищинский стрелок" оказывает ожесточённое сопротивление силовикам. К спецоперации по его задержанию привлечены спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр". С места слышны звуки выстрелов из автоматического оружия, прозвучало несколько взрывов, над забаррикадированным домом некоторое время поднимался дым - возможно, подозреваемый пытался сжечь улики.

При попытке штурма один из бойцов спецназа получил огнестрельное ранение в ногу, его увезли на скорой с мигалками. Коттеджный посёлок оцеплен, на месте дежурят машины скорой помощи.

По данным на 19.20, боестолкновение продолжается уже более двадцати минут. С момента начала инцидента забаррикадировавшийся в доме пенсионер бросил в силовиков уже более 20 гранат. СК возбудил уголовное дело в его отношении по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". По совокупности всех обстоятельств ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.