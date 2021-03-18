Музей-квартиру Бродского пытались ограбить в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина пытался ограбить Музей-квартиру Иосифа Бродского.

Как сообщает издание neva. today, музей находится на Литейном проспекте. Попытка ограбления произошла в ночь на 18 марта, действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина в темной одежде, капюшоне и белых перчатках, прежде чем взломать дверь в квартиру, закрыл камеру и заклеил глазок.

Отмечается, что на первый взгляд никакое имущество не пропало. Сотрудники музея подали заявление в полицию.