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Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Горе-видеоблогер Кароматулло Джаборов до сих пор находится в следственном изоляторе после того, как в феврале 2020 года пошутил про ковид.

Тогда, напомним, он вошел в вагон метро и со словами: "Коронавирус уже здесь!" упал на пол и стал изображать конвульсии. После того, как было опубликовано видео, Джаборова вычислили стражи порядка и обвинили в хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат пранкера уточнил, что материальный ущерб за произошедшую задержку поезда Джаборов возместил.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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