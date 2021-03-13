Автор "прикола" про коронавирус уже год сидит в СИЗО

Горе-видеоблогер Кароматулло Джаборов до сих пор находится в следственном изоляторе после того, как в феврале 2020 года пошутил про ковид.

Тогда, напомним, он вошел в вагон метро и со словами: "Коронавирус уже здесь!" упал на пол и стал изображать конвульсии. После того, как было опубликовано видео, Джаборова вычислили стражи порядка и обвинили в хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат пранкера уточнил, что материальный ущерб за произошедшую задержку поезда Джаборов возместил.