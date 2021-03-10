В Усолье-Сибирском электричка насмерть сбила женщину

В Усолье-Сибирском под колёсами электропоезда погибла местная жительница. Проводится проверка.

Как сообщает издание irk. ru, трагедия произошла вечером 9 марта на 5117 километре Восточно-Сибирской железной дороги в районе станции Усолье-Сибирское. По предварительным данным, 32-летняя женщина переходила железнодорожные пути в непосредственной близости от приближающейся электрички. Машинист электропоезда предпринял экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.