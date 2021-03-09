В Грузии во время драки в епархии обрушился балкон. Пострадали десять человек.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Чкондидской епархии в Мартвили.
Владыка Стефан, новый митрополит Чкондидский и Мартвильский, приостановил двум дьяконам сан первосвященников, из-за чего началась потасовка. Священнослужители и паства в ходе выяснения отношений перебрались на балкон второго этажа, в результате чего конструкция обрушилась. Вниз упали десять человек, шестеро из них пострадали. В числе пострадавших — операторы и журналисты местных телеканалов.
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