Десять человек упали с балкона во время драки в грузинской епархии

В Грузии во время драки в епархии обрушился балкон. Пострадали десять человек.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Чкондидской епархии в Мартвили.

Владыка Стефан, новый митрополит Чкондидский и Мартвильский, приостановил двум дьяконам сан первосвященников, из-за чего началась потасовка. Священнослужители и паства в ходе выяснения отношений перебрались на балкон второго этажа, в результате чего конструкция обрушилась. Вниз упали десять человек, шестеро из них пострадали. В числе пострадавших — операторы и журналисты местных телеканалов.