Школьника, подозреваемого в убийстве своей семьи, задержали на Урале

В Екатеринбурге задержали подростка из Перми, которого подозревают в жестоком убийстве родителей и сестры.

Как сообщает издание regnum. ru, тела женщины, её супруга и их 12-летней дочери, изуродованные ударами топора, обнаружили 2 марта в одном из частных домов Прикамья.

В преступлении заподозрили 16-летнего сына погибших мужчины и женщины, подростка объявили в розыск. Школьника задержали в Екатеринбурге, в настоящее время он находится в ГУ МВД по Свердловской области. В ближайшее время в сопровождении пермских правоохранителей он будет направлен в Пермь.

Расследование продолжается.