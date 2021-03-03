В Екатеринбурге задержали подростка из Перми, которого подозревают в жестоком убийстве родителей и сестры.
Как сообщает издание regnum. ru, тела женщины, её супруга и их 12-летней дочери, изуродованные ударами топора, обнаружили 2 марта в одном из частных домов Прикамья.
В преступлении заподозрили 16-летнего сына погибших мужчины и женщины, подростка объявили в розыск. Школьника задержали в Екатеринбурге, в настоящее время он находится в ГУ МВД по Свердловской области. В ближайшее время в сопровождении пермских правоохранителей он будет направлен в Пермь.
Расследование продолжается.
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