Подросток, расстрелянный в школе учеником, скончался в больнице в США

Подросток, который стал жертвой стрельбы в американской школе, скончался в больнице.

Как сообщает издание newinform. com, инцидент произошёл утром 1 марта. По версии следствия, ученик одной из школ Арканзаса на перемене достал оружие и открыл огонь. Затем стрелявший попытался скрыться от прибывших на место полицейских, однако правоохранители сумели его задержать в соседнем районе.

Жертвой стрелка стал 15-летний подросток, который позже скончался в больнице. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Мотивы стрелка на данный момент не установлены.