Подросток, который стал жертвой стрельбы в американской школе, скончался в больнице.
Как сообщает издание newinform. com, инцидент произошёл утром 1 марта. По версии следствия, ученик одной из школ Арканзаса на перемене достал оружие и открыл огонь. Затем стрелявший попытался скрыться от прибывших на место полицейских, однако правоохранители сумели его задержать в соседнем районе.
Жертвой стрелка стал 15-летний подросток, который позже скончался в больнице. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Мотивы стрелка на данный момент не установлены.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население