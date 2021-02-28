В Ташкенте пятеро студентов трёх университетов скончались от отравления неизвестным веществом.
Как сообщает издание rt. com, о происшествии сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.
"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом", — цитирует издание сообщение ведомства.
Тела студентов обнаружили в одном из домов в Юнусабадском районе Ташкента в их съёмном жилье. По факту произошедшего районная прокуратура возбудила уголовное дело.
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