В Москве задержали подростков, которых подозревают в избиении двух пассажиров метро.
Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия, подростки из хулиганских побуждений напали на двух приезжих из ближнего зарубежья. Один из подозреваемых бил потерпевших металлической битой, а второй избивал мужчин руками и ногами. Затем нападавшие распылили в сторону потерпевших перцовый баллончик и скрылись.
"По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", — цитирует агентство "МВД Медиа".
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.