За нападение на пассажиров метро задержали двух подростков в Москве

В Москве задержали подростков, которых подозревают в избиении двух пассажиров метро.

Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия, подростки из хулиганских побуждений напали на двух приезжих из ближнего зарубежья. Один из подозреваемых бил потерпевших металлической битой, а второй избивал мужчин руками и ногами. Затем нападавшие распылили в сторону потерпевших перцовый баллончик и скрылись.

"По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", — цитирует агентство "МВД Медиа".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.