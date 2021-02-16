На Украине бывший депутат с приятелем напали с ножом на человека

На Украине бывший депутат Верховной рады с приятелем напал на человека с ножом из-за разговоров на русском языке.

Как сообщает regnum. ru, речь идёт об экс-депутате от партии "Свобода" Олеге Гелевее. Бывший народный избранник и его приятель будучи нетрезвыми развязали конфликт с официанткой киевского кафе из-за того, что девушка обратилась к посетителям на русском языке. Один из гостей вступился за официантку, но Гелевей и его друг ударили мужчину ножом.

Пострадавшего посетителя кафе госпитализировали, а экс-депутата после допроса в полиции отпустили.