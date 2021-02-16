Водитель в Новосибирске наехал на женщину с коляской из-за замечания

В Новосибирске мужчина наехал на женщину с коляской из-за замечания о неправильной парковке.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в Кировском районе города. Женщина прогуливалась с коляской и сделала замечание водителю, который припарковался в неположенном месте. После этого водитель развернул авто и наехал на женщину, зацепив при этом коляску с ребёнком.

Пострадавшую с переломом правой ноги доставили в больницу. В настоящее время по факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.