В Новосибирске мужчина наехал на женщину с коляской из-за замечания о неправильной парковке.
Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в Кировском районе города. Женщина прогуливалась с коляской и сделала замечание водителю, который припарковался в неположенном месте. После этого водитель развернул авто и наехал на женщину, зацепив при этом коляску с ребёнком.
Пострадавшую с переломом правой ноги доставили в больницу. В настоящее время по факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.
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