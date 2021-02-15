Труп младенца обнаружили на мусоросортировочном заводе в Тобольске

В Тобольске сотрудники мусоросортировочного предприятия обнаружили на ленте труп младенца.

Как сообщает ТАСС, по факту произошедшего следователи проводят проверку.

"14 февраля на мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка", — цитирует агентство региональное управление Следственного комитета.

В настоящее время правоохранители провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребёнка.