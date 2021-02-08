В горах Сунженского района Чечни пропала группа из 14 человек. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.
"Не вышла на связь группа местных жителей в составе 14 человек", — рассказали в экстренных службах.
Сейчас в регионе организован поиск группы.
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